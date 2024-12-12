В военном госпитале Алейска прошла всероссийская акция "Для вас, родные"

Бойцов и ветеранов СВО, проходящих лечение и реабилитацию, поздравили с наступающими новогодними и рождественскими праздниками Акция "Для вас, родные" в Алейске / Фото: Максим Платонов / предоставлено amic.
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