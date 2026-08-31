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Мировое обозрение

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Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия (ВИДЕО)

Чудо в Калмыкии: 80 лет назад буддийском регионе произошло одно из важных событий православия (ВИДЕО)

Ровно 80 лет назад, 11 сентября 1946 года, в Калмыкии произошло событие, которое до сих пор остается уникальным для всей послевоенной России.

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