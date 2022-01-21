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Нервный срыв на рынках, запрет криптовалют и основатель Viber в «Русских норм!»

Нервный срыв на рынках, запрет криптовалют и основатель Viber в «Русских норм!»

Четырехдневный обвал на Мосбирже проверил нервы розничных инвесторов Прошедшая неделя стала, пожалуй, самой бессодержательной за все время эскалации напряжения между Россией, США и НАТО — но инвесторы на Московской бирже вряд ли  с этим согласятся.

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