Нервный срыв на рынках, запрет криптовалют и основатель Viber в «Русских норм!»

Четырехдневный обвал на Мосбирже проверил нервы розничных инвесторов Прошедшая неделя стала, пожалуй, самой бессодержательной за все время эскалации напряжения между Россией, США и НАТО — но инвесторы на Московской бирже вряд ли с этим согласятся.