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Zero Hedge

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Missouri House Candidate Accused Of Plotting To Plant Cocaine On Primary Rival

Missouri House Candidate Accused Of Plotting To Plant Cocaine On Primary Rival

Missouri House Candidate Accused Of Plotting To Plant Cocaine On Primary Rival A Republican candidate for the Missouri state House is facing a federal charge after authorities accused him of orchestrating a plot to secretly place drugs on a political rival, CBS affiliate KOLR-TV reported.

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