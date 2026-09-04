Missouri House Candidate Accused Of Plotting To Plant Cocaine On Primary Rival A Republican candidate for the Missouri state House is facing a federal charge after authorities accused him of orchestrating a plot to secretly place drugs on a political rival, CBS affiliate KOLR-TV reported.
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