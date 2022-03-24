Царьград

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Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе

Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе

В Сети появились неожиданные комментарии, что США признали Крым, а заодно с ним и Донбасс. Такие выводы люди сделали, прочитав новость о том, что Минфин США разрешило американским журналистам проводить денежные сделки в Крыму, а также ДНР и ЛНР.

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