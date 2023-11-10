«Сургутнефтегаз» выплатит сотруднику миллион рублей за производственную травму. В документах Сургутского городского суда указано, что в подразделении компании — Сургутском управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин произошел несчастный случай, и пострадавший работник подал в суд, чтобы взыскать с предприятия компенсацию морального вреда.
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