«Сургутнефтегаз» выплатит сотруднику миллион рублей за производственную травму. В документах Сургутского городского суда указано, что в подразделении компании — Сургутском управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин произошел несчастный случай, и пострадавший работник подал в суд, чтобы взыскать с предприятия компенсацию морального вреда.