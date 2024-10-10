НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала Sunderfolk — кооперативное тактич...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала Sunderfolk — кооперативное тактич...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала Sunderfolk — кооперативное тактическое приключение, которое воссоздаёт опыт настольных RPGОснованная в 2020 году соучредителем Blizzard Майком Морхеймом (Mike Morhaime) студия Dreamhaven наконец представила свою первую игру — ей оказалось кооперативное тактическое приключение Sunderfolk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх