Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала Sunderfolk — кооперативное тактич...

Новая компания сооснователя Blizzard анонсировала Sunderfolk — кооперативное тактическое приключение, которое воссоздаёт опыт настольных RPGОснованная в 2020 году соучредителем Blizzard Майком Морхеймом (Mike Morhaime) студия Dreamhaven наконец представила свою первую игру — ей оказалось кооперативное тактическое приключение Sunderfolk.
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