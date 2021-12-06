В Сызрани транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Осторожно, мошенники!»

В рамках информационно-пропагандистской акции «Осторожно, мошенники!» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с общественниками провели профилактическую работу на объектах железнодорожного транспорта, в образовательных организациях и медицинских учреждениях.