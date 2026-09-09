"Русские – снаружи": Сикорский назвал "истинную" историческую цель создания НАТО

Глава польского МИД назвал альянс инструментом сдерживания России.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Североатлантический альянс изначально создавался для изоляции Советского Союза.
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