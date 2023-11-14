Жиру дисквалифицирован на два матча за оскорбления судьи

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру пропустит ближайшие игры чемпионата Италии. В минувшую субботу Жиру был удален с поля в выездном матче «Милана» против «Лечче», завершившемся вничью – 2:2.
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