Более 90 человек сидели без воды в Калевальском районе

20 декабря в Калевальском районе был введен режим «Повышенная готовность». Как рассказали на странице Администрации района, в поселке Боровой произошла авария на объекте водоснабжения — прорыв водопроводных труб.
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