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В ЛАГ пообещали рассмотреть приглашение Путина на российско-арабский саммит

В ЛАГ пообещали рассмотреть приглашение Путина на российско-арабский саммит

Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении российско-арабского саммита будет изучено, и, вероятно, принято, заявил 17 мая министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), передает РИА Новости.

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