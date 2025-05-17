В ЛАГ пообещали рассмотреть приглашение Путина на российско-арабский саммит

Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении российско-арабского саммита будет изучено, и, вероятно, принято, заявил 17 мая министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), передает РИА Новости.