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Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Приднестровье 28 февраля обратится к Путину, чтобы стать Россией?

Не знаю, слышали вы эту новость или нет, но выложена она уже во многих центральных СМИ и заключается в следующем: Ожидается, что приднестровские депутаты 28-го февраля, за день до выступления Путина с посланием Федеральному собранию, обратятся к нашему Президенту с просьбой о вхождении Приднестровья в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПМР  уже  не раз обращалась к России с просьбой  вхождения  республики  в состав России. Но  ответа  от Кремля  не полууала.
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6 час.
Дудин Михаил
... Не забывайте, там база с боезапасом, калибр под.....
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4 час.
Lana_Borei Иванова
Тогда её придётся переименовать
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1 час.

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