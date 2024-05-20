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Разработан новый элемент квантовой памяти. Это микроволновый мемконденсатор

Разработан новый элемент квантовой памяти. Это микроволновый мемконденсатор

Международная команда ученых из Шанхайского университета, института Питера Грюнберга, университета Сантьяго де Чили и немецкого стартапа Kipu Quantum предложила собственный вариант мемконденсатораМемконденсаторы могут запоминать информацию, связывая напряжение и заряд, а если привязать это к квантовым состояниям, ячейка квантовой памяти сможет записываться и считываться без разрушения.

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