Разработан новый элемент квантовой памяти. Это микроволновый мемконденсатор

Международная команда ученых из Шанхайского университета, института Питера Грюнберга, университета Сантьяго де Чили и немецкого стартапа Kipu Quantum предложила собственный вариант мемконденсатораМемконденсаторы могут запоминать информацию, связывая напряжение и заряд, а если привязать это к квантовым состояниям, ячейка квантовой памяти сможет записываться и считываться без разрушения.