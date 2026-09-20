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Бывший франчайзи Rostic’s планирует подать заявление о банкротстве

Бывший франчайзи Rostic’s планирует подать заявление о банкротстве

Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС Компания "Фаст фуд маркет", которая занималась развитием сети ресторанов Rostic’s по договору франшизы, планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве.

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