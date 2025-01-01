Умерла актриса Инна Выходцева, снявшаяся в знаменитых советских фильмах

Ее голосом говорили актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудиа Кардинале 31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева, сообщает в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.