Умерла актриса Инна Выходцева, снявшаяся в знаменитых советских фильмах

Ее голосом говорили актрисы Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудиа Кардинале 31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева, сообщает в своем Telegram-канале Союз кинематографистов РФ.
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