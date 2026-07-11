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«Сиэтл» продлил вратаря Эстмана и защитника Оттавайнена на год. 25-летний швед в прошлом сезоне провел 1-й матч в НХЛ в старте

« Сиэтл » объявил о подписании новых контрактов с двумя игроками – вратарем Виктором Эстманом и защитником Вилле Оттавайненом.

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