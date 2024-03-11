В Музее кино открылась выставка «На Масленицу!»

Музей кино представил миниатюрную выставку «На Масленицу!», передает пресс-служба музея. Главными героями выставки стали куклы из популярных мультфильмов, которые редко выставляются из-за требований к режиму хранения.
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