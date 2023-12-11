Златан Ибрагимович вошел в совет директоров «Милана»

Экс-футболист «Милана» Златан Ибрагимович вошел в совет директоров клуба. «Его полномочия будут включать развитие футболистов и игровую подготовку, продвижение глобального бренда "Милана" и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности», — говорится в заявлении.