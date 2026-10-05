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Царьград

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Оксана Самойлова обвинила Джигана в попытках вывести её из равновесия

Оксана Самойлова обвинила Джигана в попытках вывести её из равновесия

Оксана Самойлова жалуется на давление после иска против Джигана о родительских правах. Её телефон был выложен в сеть, что привело к атаке на её аккаунты.

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