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Старший сын Евгении Ахременко десять лет ждал отца — младший общаться с ним не хочет

У актрисы Евгении Ахременко двое сыновей — Даня и Тимофей. Их отец, актёр Константин Соловьёв, не появлялся в жизни мальчиков десять лет.

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