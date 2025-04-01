«Добренький абьюз»: Алексей Щербаков рассказал о взаимоотношениях с женой

Комик Алексей Щербаков рассказал о семейном укладе: по его словам, он зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать свою семью, поэтому его супруга Елена полностью посвятила себя дому и воспитанию детей, отказавшись от помощи нянь и домработниц.