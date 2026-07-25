В Обнинске посадили липовую аллею из 70 деревьев

В посадке липовой аллеи из 70 деревьев в Обнинске участвовали губернатор области Владислав Шапша, сенатор Анатолий Артамонов, глава города Стефан Перевалов, а также местные жители с детьмиВ Обнинске на улице Табулевича посадили липовую аллею из 70 саженцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии