В Обнинске посадили липовую аллею из 70 деревьев

В посадке липовой аллеи из 70 деревьев в Обнинске участвовали губернатор области Владислав Шапша, сенатор Анатолий Артамонов, глава города Стефан Перевалов, а также местные жители с детьмиВ Обнинске на улице Табулевича посадили липовую аллею из 70 саженцев.