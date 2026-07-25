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Калужские новости

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В Обнинске посадили липовую аллею из 70 деревьев

В Обнинске посадили липовую аллею из 70 деревьев

В посадке липовой аллеи из 70 деревьев в Обнинске участвовали губернатор области Владислав Шапша, сенатор Анатолий Артамонов, глава города Стефан Перевалов, а также местные жители с детьмиВ Обнинске на улице Табулевича посадили липовую аллею из 70 саженцев.

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