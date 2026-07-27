Президент Украины Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, назвав подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
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