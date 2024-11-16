Украинцы все меньше жертвуют на свои вооруженные силы

Частные пожертвования на военные нужды Украины резко сократились, что свидетельствует о том, что готовность украинцев вносить свой вклад в оборону идет на убыль, пожертвования в некоторые организации упали в десять раз, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой сборщиков средств, передает РИА Новости.
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