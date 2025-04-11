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Царьград

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Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления дронами у границы с Украиной

Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления дронами у границы с Украиной

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал пункт управления украинскими дронами в приграничной зоне Курской области, нанеся удар авиационными бомбами.

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