Восемь часов ада, прикрытие товарищей и вечная память Герою. Когда 11 августа 1985 года в семье Герасимовых родился сын Вадим, никто не мог предположить, что его имя будет вписано в новейшую историю России золотыми буквами.
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