Столтенберг уходит из НАТО. Что теперь с ним будет?

Йенс Столтенберг должен покинуть пост главы НАТО 1 октября 2024 года. Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после завершения полномочий в военном блоке возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
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