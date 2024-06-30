ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области ВС России нанесли точечный удар по месту разгрузки воинского эшелона в городе Украинка Запорожской области.
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ВС России накрыли ракетой «Искандер» место разгрузки воинского эшелона в Запорожской области ВС России нанесли точечный удар по месту разгрузки воинского эшелона в городе Украинка Запорожской области.
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