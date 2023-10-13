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Мошенники запустили схема отъема квартир от имени ФСБ

Мошенники запустили схема отъема квартир от имени ФСБ

Мошенники запустили новую схему обмана россиян, чтобы заполучить их квартиры. Целая бригада звонит гражданам от имени ФСБ или Центробанка, чтобы будущая жертва не усомнилась, что ее собственности грозит опасность, предупредил.

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