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Царьград

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Обломки сбитых беспилотников упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

Обломки сбитых беспилотников упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре.В Краснодаре обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс «Центральный».

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