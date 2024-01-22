Myśl Polska: Политические заявления Подоляка похожи на бред сумасшедшего

Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка похожи на бред сумасшедшего. Таким образом обозреватель польского издания Myśl Polska Адам Смех отреагировал на заявления Подоляка об условиях переговоров Украины и России.
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