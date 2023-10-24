«Бог все видит!» — Муцениеце ответила Прилучному, потратившему алименты на собственные путешествия

Агата Муцениеце продолжает делиться событиями из жизни своих детей. На днях она рассказала о том, что ее любимый сынок Тимофей от Павла Прилучного добился неплохих успехов в математике и написал контрольную работу без единой ошибки.
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