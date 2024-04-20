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Бесплатный проезд могут ввести для нижегородских почётных ветеранов

Бесплатный проезд могут ввести для нижегородских почётных ветеранов

Бесплатный проезд могут ввести для почётных ветеранов в Нижнем Новгороде.С такой инициативой поддержки почётных ветеранов выступил зампредседателя гордумы Николай Сатаев на заседании думы 19 апреля после доклада о бюджете города.

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