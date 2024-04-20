Бесплатный проезд могут ввести для нижегородских почётных ветеранов

Бесплатный проезд могут ввести для почётных ветеранов в Нижнем Новгороде.С такой инициативой поддержки почётных ветеранов выступил зампредседателя гордумы Николай Сатаев на заседании думы 19 апреля после доклада о бюджете города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии