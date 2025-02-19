Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские дроны разнесли подстанцию в Одессе

Российские дроны разнесли подстанцию в Одессе

Минувшей ночью российские дроны провели мощнейшую атаку на Одессу. В результате была поражена подстанция, а в городе начались серьезные проблемы с электроснабжением.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
По предыдущим сообщениям порт Одессы уничтожен. А он всё работает. И принимает оружие запада. Так может ракеты летят не туда, или сообщения не достоверны.
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21 час.
Вера смелых
Вася, потопчись по картам, и посмотри , на сколько километров тянутся причальные стенки, которые и есть &quot;Одесский морской порт&quot;. Тогда и будешь представлять себе, насколько можно уничтожить. Может, хоть с карт что в голове останется...           Хохлядь там, где уже разбомбили, грузы принимать не может. А может - в других местах....а это километры.
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20 час.
Вера смелых
Это ты, уебан, из укрожопы здесь пишешь, и все &quot;стратегические объекты подсчитал со своего дивана? Оттуда  все видно?            Вылазят тут из жопы всякие глисты тихоновы, и гадят по методичкам... у них понос уже не держится. Видно, переживают за Бандерину, которую все пинают...)))
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20 час.
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