Российские дроны разнесли подстанцию в Одессе

ВТ Василий Топчий По предыдущим сообщениям порт Одессы уничтожен. А он всё работает. И принимает оружие запада. Так может ракеты летят не туда, или сообщения не достоверны.

Вера смелых Вася, потопчись по картам, и посмотри , на сколько километров тянутся причальные стенки, которые и есть "Одесский морской порт". Тогда и будешь представлять себе, насколько можно уничтожить. Может, хоть с карт что в голове останется... Хохлядь там, где уже разбомбили, грузы принимать не может. А может - в других местах....а это километры.