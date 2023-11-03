Почему Савелий Иванович вернулся от Байдена больным на всю голову Людмила Николаева На фото: президент Финляндии Саули Ниинистё (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Петер Иискола Неладное что-то творится с финским президентом Саули Вайнямё Ниинистё.