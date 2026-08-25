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Царьград

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Многомиллионный бизнес по созданию дождя и снега набирает обороты в США

Многомиллионный бизнес по созданию дождя и снега набирает обороты в США

В засушливых западных штатах США всё больше средств тратят на технологии вызова дождя и снега. От установок, стреляющих ионами в облака, до дронов с реагентами — государственные учреждения и бизнес вкладывают миллионы в поиск новых источников воды.

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