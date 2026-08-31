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Monthly close today !

Monthly close today !

Monthly close today ! E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll It would be nice to get a reaction in this NPOC Considering such a spill, it would be nice to get a correction in order to balance this short + we take into account that we are near the key zone.

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