Новый поворот в деле Дарьи Треповой

Стала известна дата первого слушания по делу Дарьи Треповой! Первое слушание по уголовному делу Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе на Васильевском острове, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и ее сообщника Дмитрия Касинцева пройдет 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, что выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда состоится в Санкт-Петербурге.