На конец: второе DLC Atomic Heart выйдет в феврале

В начале февраля поклонники ролевого шутера ожидают второе дополнение. Оно развивает одну из возможных концовок игры и возвращает пользователей в сюрреалистичный мир Лимбо, чтобы добыть больше уникальных предметов и скинов.
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