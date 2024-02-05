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На конец: второе DLC Atomic Heart выйдет в феврале

На конец: второе DLC Atomic Heart выйдет в феврале

В начале февраля поклонники ролевого шутера ожидают второе дополнение. Оно развивает одну из возможных концовок игры и возвращает пользователей в сюрреалистичный мир Лимбо, чтобы добыть больше уникальных предметов и скинов.

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