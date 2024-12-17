Казань приняла этап Кубка равноапостольного Николая Японского по кендо

В Казани состоялся региональный этап «Кубка равноапостольного Николая Японского» по кендо. Соревнования стали отборочными на III Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств, который состоится 20 февраля 2025 года в Мытищах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии