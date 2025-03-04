США приостанавливают военную помощь Украине — Fox News

Всю военную помощь Украине приостанавливают США до тех пор, пока Киев не продемонстрирует свою приверженность мирным переговорам, сообщил источник в администрации президента США Дональда Трампа, 3 марта передает телеканал Fox News.
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