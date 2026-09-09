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Пятый канал

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Первый праздник «Атаки титанов»: что нужно знать о культовом аниме

Первый праздник «Атаки титанов»: что нужно знать о культовом аниме

«Атака титанов» началась как история о людях, которые прячутся за гигантскими стенами от пожирающих их титанов, но постепенно превратилась в сложную сагу о войне, наследии, политике и свободе.

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