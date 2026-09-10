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ЕС выделил Испании 114,7 млн евро после наплыва мигрантов

ЕС выделил Испании 114,7 млн евро после наплыва мигрантов

Евросоюз выделил Испании экстренную помощь в размере €114,7 млн после массового наплыва мигрантов из Марокко в испанский эксклав Сеута.

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