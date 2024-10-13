Опубликован концерт Маккартни в Буэнос-Айресе для ТВ

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ». Найдена и опубликована полная версия концерта британского певца Пола Маккартни в столице Аргентины Буэнос-Айресе 5 октября 2024 года, который снимался для телевидения компанией Flow, предоставляющей услуги кабельного телевидения и Интернета.