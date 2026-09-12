Учёные ЮУрГУ запатентовали ИИ для выделения ключевых слов

Учёные Южно-Уральского государственного университета получили патент на программное решение LanaKey, предназначенное для автоматизированного выделения ключевых слов и словосочетаний в текстовых материалах.
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