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Москвичка добилась увольнения бариста, плевавшего в кофе неугодным клиентам

Москвичка добилась увольнения бариста, плевавшего в кофе неугодным клиентам

Готовившего кофе клиентам с собственными плевками бариста уволили из московского кафе. Об этом на своей странице в Instagram* сообщила столичный блогер Екатерина, обратившая внимание руководства заведения на поведение сотрудника.

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