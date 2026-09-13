Москвичка добилась увольнения бариста, плевавшего в кофе неугодным клиентам

Готовившего кофе клиентам с собственными плевками бариста уволили из московского кафе. Об этом на своей странице в Instagram* сообщила столичный блогер Екатерина, обратившая внимание руководства заведения на поведение сотрудника.
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