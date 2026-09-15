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Газета.ру

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Пикапы Sollers подорожали в России на 92–102 тысячи рублей

Пикапы Sollers подорожали в России на 92–102 тысячи рублей

В сентябре Sollers переписал прайс-листы на все версии пикапов ST6, ST8 и ST9, сообщает портал «Автоновости дня».

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