В Бангладеш демонстранты разгромили здания госучреждений

Здания нескольких госучреждений и дома нескольких представителей партии «Авами лига» на фоне отставки ее лидера и премьер-министра страны Шейх Хасины разгромили участники беспорядков в Бангладеш, 5 августа сообщает издание UNB.
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