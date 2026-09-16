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ЦБ призвал не заинтересовывать «неквалов» инструментами, которые не соответствуют их опыту

Банк России подготовил информационное письмо, в котором рекомендовал финансовым организациям не показывать неквалифицированным инвесторам информацию о паях паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые не соответствуют их опыту и уровню знаний.

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